Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональными компьютерами. Мембранная конструкция клавиш гарантирует тихое и приятное нажатие, что особенно важно для комфорта во время длительных рабочих сессий. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и мгновенную реакцию в любой ситуации. Компактный 75% формат, включающий 86 клавиш, делает клавиатуру удобной для использования в ограниченном пространстве, при этом сохраняя все необходимые функции. ANSI раскладка клавиатуры удовлетворяет международным стандартам, обеспечивая удобство для множества пользователей. Клавиатура выполнена в изысканном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Для дополнительного функционала предусмотрена клавиша Fn, с помощью которой можно быстро получить доступ к различным мультимедийным и системным функциям. С весом всего 368 грамм и длиной кабеля 1.5 метра, клавиатура A4TECH легко переносится и подключается там, где это нужно. Это устройство станет надежным помощником в работе и развлечениях, предлагая все необходимые функции и удобство использования от проверенного бренда A4Tech.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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