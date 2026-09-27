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Ноутбук 15.6" Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук 15.6" Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0)

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Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 1
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 2
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 3
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 4
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 5
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 6
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 7
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 8
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 9
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 10
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Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 12
Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 13
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben M543
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 1
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 2
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 3
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 4
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 5
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 6
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 7
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 8
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 9
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 10
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 11
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 12
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 13
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 14
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 15
  • Ноутбук 15.6&quot; Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
36 980 руб.  39 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603493
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M543
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук 15.6" Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0)

Ноутбук MAIBENBEN M543 представляет собой мощный лэптоп с предустановленной операционной системой Linux. Модель поддерживает ОС Windows 10 и 11 версии. Корпус из крепкого пластика, верхняя крышка выполнена в приятном серебристом цвете. Клавиатура с русской и английской раскладкой. Ноутбук MAIBENBEN M543 подходит для учебы и работы. На нем также можно с удовольствием смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. За производительность отвечает процессор Ryzen 3 4300U. Оперативной памяти у портативного компьютера 8 Gb – этого достаточно для любых офисных программ. Твердотельный SSD накопитель M.2 PCIe на 256 Gb дает оптимальный объем памяти и высокую скорость загрузки. Среди достоинств ноутбука выделяется экран на IPS матрице, благодаря которому получается добиться отличной цветопередачи, контрастности и большого запаса яркости. Диагональ 15,6” оптимальна для тех, кому важна мобильность. Ноутбук компактный и легкий – всего 1.75 кг, его удобно носить с собой. Мощная батарея 4440 мА*ч позволяет длительное время обходиться без подзарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Maibenben M543 silver (M5431SA0LSRE0)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M543
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MAIBENBEN M543 представляет собой мощный лэптоп с предустановленной операционной системой Linux. Модель поддерживает ОС Windows 10 и 11 версии. Корпус из крепкого пластика, верхняя крышка выполнена в приятном серебристом цвете. Клавиатура с русской и английской раскладкой. Ноутбук MAIBENBEN M543 подходит для учебы и работы. На нем также можно с удовольствием смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. За производительность отвечает процессор Ryzen 3 4300U. Оперативной памяти у портативного компьютера 8 Gb – этого достаточно для любых офисных программ. Твердотельный SSD накопитель M.2 PCIe на 256 Gb дает оптимальный объем памяти и высокую скорость загрузки. Среди достоинств ноутбука выделяется экран на IPS матрице, благодаря которому получается добиться отличной цветопередачи, контрастности и большого запаса яркости. Диагональ 15,6” оптимальна для тех, кому важна мобильность. Ноутбук компактный и легкий – всего 1.75 кг, его удобно носить с собой. Мощная батарея 4440 мА*ч позволяет длительное время обходиться без подзарядки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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