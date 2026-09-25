Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX)
Ноутбук Chuwi с экраном 16 дюймов дарит максимум пространства для работы и развлечений — всё выглядит ярко и чётко благодаря разрешению 1920x1200. Процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с требовательными задачами, а SSD на 512 Гб позволяет хранить крупные файлы и запускать приложения за считанные секунды. Корпус весом всего 1,88 кг — это удобно для поездок и работы вне дома. Подсветка клавиатуры делает набор текста комфортным даже в тёмное время суток, а предустановленная Windows 11 Home даст доступ к современным функциям сразу после включения. Всё для продуктивного дня и приятного отдыха!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 390 руб.10848 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iri...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 44 500 руб.11125 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 930 руб.11483 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 46 010 руб.11503 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb I...
-
В наличииЦена 46 080 руб.11520 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 160 руб.11540 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 46 160 руб.11540 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 46 560 руб.11640 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 46 960 руб.11740 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX)