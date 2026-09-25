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Ноутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT)

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Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 1
Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 2
Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 3
Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 4
Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1366x768
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 1
  • Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 2
  • Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 3
  • Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 4
  • Ноутбук HP 250R G10 15.6&quot; FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736060
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1366x768
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT)

HP представляет ноутбук с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1366x768 — отличный выбор для учебы, работы и повседневных задач. Благодаря шестиядерному процессору Intel и 8 ГБ оперативной памяти устройство легко справляется с многозадачностью, а встроенная видеокарта обеспечивает плавную работу офисных и мультимедийных приложений. SSD-накопитель на 512 Гб гарантирует быстрый старт системы и мгновенный доступ к файлам. Лёгкий и компактный — вес всего 1,59 кг, без труда поместится в рюкзаке или сумке. Современный Bluetooth v5.4 и порт USB Type-C позволяют быстро подключать аксессуары. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даст свободу выбора для продвинутых пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1366x768
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
HP представляет ноутбук с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1366x768 — отличный выбор для учебы, работы и повседневных задач. Благодаря шестиядерному процессору Intel и 8 ГБ оперативной памяти устройство легко справляется с многозадачностью, а встроенная видеокарта обеспечивает плавную работу офисных и мультимедийных приложений. SSD-накопитель на 512 Гб гарантирует быстрый старт системы и мгновенный доступ к файлам. Лёгкий и компактный — вес всего 1,59 кг, без труда поместится в рюкзаке или сумке. Современный Bluetooth v5.4 и порт USB Type-C позволяют быстро подключать аксессуары. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даст свободу выбора для продвинутых пользователей.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver (C91W6AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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