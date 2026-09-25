Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001)
Ноутбук Acer — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Созданный в Китае, этот ноутбук объединяет в себе передовые технологии и надежность бренда Acer. Ключевые характеристики: - Тип устройства: Ноутбук - Бренд: Acer - Страна производитель: Китай - Вес: 1,6 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования и поездок. - Диагональ экрана: 15,6 дюйма, обеспечивающая комфортный просмотр и работу с документами или мультимедиа. - Графический контроллер: Intel UHD Graphics, который обеспечивает качественное отображение графики. - Процессор: Производитель — Intel, что гарантирует высокую производительность и стабильность работы. - Оперативная память: 8 Гб, позволяющих справляться с большинством задач одновременно. - Объем SSD: 256 Гб, что обеспечивает быстрое загрузку системы и работу с данными. - Встроенный кард-ридер: есть, для удобной работы с внешними картами памяти. - Bluetooth: версия 5.0, обеспечивающая стабильное беспроводное подключение к различным устройствам. - Материал корпуса: пластик, предлагающий легкость и современный дизайн. - Порты: Один порт USB 2.0 и один порт USB Type-C, которые обеспечивают необходимую гибкость для подключения периферийных устройств. - Операционная система: Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать подходящую платформу. - Подсветка клавиатуры отсутствует, что делает его экономичным вариантом для студентов и профессионалов, которым не требуется ночная работа без внешнего освещения. Этот ноутбук от Acer станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с хорошим соотношением цены и качества.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Celeron, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 230 руб.9558 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P...
-
В наличииЦена 42 200 руб.10550 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 590 руб.10648 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris ...
-
В наличииЦена 42 910 руб.10728 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris ...
-
В наличииЦена 42 910 руб.10728 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 43 390 руб.10848 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iri...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 44 500 руб.11125 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 930 руб.11483 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 46 010 руб.11503 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb I...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Celeron, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001)