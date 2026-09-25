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Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001)

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Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 1
Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 2
Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 3
Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 4
Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 5
Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 6
Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 7
Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 1
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 2
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 3
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 4
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 5
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 6
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 7
  • Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 770 руб. 
Начислим 573 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727520
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001)
35 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire AL15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4500
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х1
Вес, кг.
4.01

Описание товара Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001)

Ноутбук Acer — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Созданный в Китае, этот ноутбук объединяет в себе передовые технологии и надежность бренда Acer. Ключевые характеристики: - Тип устройства: Ноутбук - Бренд: Acer - Страна производитель: Китай - Вес: 1,6 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования и поездок. - Диагональ экрана: 15,6 дюйма, обеспечивающая комфортный просмотр и работу с документами или мультимедиа. - Графический контроллер: Intel UHD Graphics, который обеспечивает качественное отображение графики. - Процессор: Производитель — Intel, что гарантирует высокую производительность и стабильность работы. - Оперативная память: 8 Гб, позволяющих справляться с большинством задач одновременно. - Объем SSD: 256 Гб, что обеспечивает быстрое загрузку системы и работу с данными. - Встроенный кард-ридер: есть, для удобной работы с внешними картами памяти. - Bluetooth: версия 5.0, обеспечивающая стабильное беспроводное подключение к различным устройствам. - Материал корпуса: пластик, предлагающий легкость и современный дизайн. - Порты: Один порт USB 2.0 и один порт USB Type-C, которые обеспечивают необходимую гибкость для подключения периферийных устройств. - Операционная система: Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать подходящую платформу. - Подсветка клавиатуры отсутствует, что делает его экономичным вариантом для студентов и профессионалов, которым не требуется ночная работа без внешнего освещения. Этот ноутбук от Acer станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с хорошим соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire AL15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4500
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Созданный в Китае, этот ноутбук объединяет в себе передовые технологии и надежность бренда Acer. Ключевые характеристики: - Тип устройства: Ноутбук - Бренд: Acer - Страна производитель: Китай - Вес: 1,6 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования и поездок. - Диагональ экрана: 15,6 дюйма, обеспечивающая комфортный просмотр и работу с документами или мультимедиа. - Графический контроллер: Intel UHD Graphics, который обеспечивает качественное отображение графики. - Процессор: Производитель — Intel, что гарантирует высокую производительность и стабильность работы. - Оперативная память: 8 Гб, позволяющих справляться с большинством задач одновременно. - Объем SSD: 256 Гб, что обеспечивает быстрое загрузку системы и работу с данными. - Встроенный кард-ридер: есть, для удобной работы с внешними картами памяти. - Bluetooth: версия 5.0, обеспечивающая стабильное беспроводное подключение к различным устройствам. - Материал корпуса: пластик, предлагающий легкость и современный дизайн. - Порты: Один порт USB 2.0 и один порт USB Type-C, которые обеспечивают необходимую гибкость для подключения периферийных устройств. - Операционная система: Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать подходящую платформу. - Подсветка клавиатуры отсутствует, что делает его экономичным вариантом для студентов и профессионалов, которым не требуется ночная работа без внешнего освещения. Этот ноутбук от Acer станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с хорошим соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Celeron N4500(1.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.6kg/Silver/NoOS (NX.JB8ER.001) - по цене 35770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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