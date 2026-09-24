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Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10)

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Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 14
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 15
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 16
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 17
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 18
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 19
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 20
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 21
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 22
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 23
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 24
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 1
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 5
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  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 22
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 23
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 24
  • Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 200 руб. 
Начислим 676 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713519
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Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10)
42 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 3500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10)

Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10)

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 3500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW10) - по цене 42200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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