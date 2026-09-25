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Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX)

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Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 1
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 2
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 3
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 4
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 5
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 6
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 7
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 8
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 9
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 10
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 11
Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi MiniBook X
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 6
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 7
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 8
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 9
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 10
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 11
  • Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5&quot; IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735516
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi MiniBook X
Трансформер
да
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX)

Компактный и лёгкий ноутбук Chuwi весит всего 0,92 кг — идеальный спутник для работы на ходу или учёбы в дороге. Алюминиевый корпус придаёт устройству стильный серый вид и дополнительную прочность. 10,51-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой и широкими углами обзора, а сенсорное управление и возможность трансформироваться в планшет делают устройство особенно удобным для путешествий и презентаций. Современная быстрая память DDR5 и процессор Intel обеспечивают плавную работу Windows 10 Pro и запускают офисные приложения без задержек. Подсветка клавиатуры поможет не отвлекаться от задач даже в вечернее время.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi MiniBook X
Трансформер
да
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Chuwi весит всего 0,92 кг — идеальный спутник для работы на ходу или учёбы в дороге. Алюминиевый корпус придаёт устройству стильный серый вид и дополнительную прочность. 10,51-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой и широкими углами обзора, а сенсорное управление и возможность трансформироваться в планшет делают устройство особенно удобным для путешествий и презентаций. Современная быстрая память DDR5 и процессор Intel обеспечивают плавную работу Windows 10 Pro и запускают офисные приложения без задержек. Подсветка клавиатуры поможет не отвлекаться от задач даже в вечернее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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