Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win 10 Pro серый (CWI558-P51N5N1PDMXX)
Компактный и лёгкий ноутбук Chuwi весит всего 0,92 кг — идеальный спутник для работы на ходу или учёбы в дороге. Алюминиевый корпус придаёт устройству стильный серый вид и дополнительную прочность. 10,51-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой и широкими углами обзора, а сенсорное управление и возможность трансформироваться в планшет делают устройство особенно удобным для путешествий и презентаций. Современная быстрая память DDR5 и процессор Intel обеспечивают плавную работу Windows 10 Pro и запускают офисные приложения без задержек. Подсветка клавиатуры поможет не отвлекаться от задач даже в вечернее время.
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