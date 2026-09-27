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Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
80
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603451
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лазерный нивелир, сумка, источники питания, руководство пользователя
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
80
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
8.5
Высота, см
11.6
Элементы питания
AA LR6 щелочные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
440
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Xliner Combo 360G
Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo 360 G – лазерный нивелир нового поколения с горизонтальной разверткой 360°. Возможность проецировать вертикаль, горизонталь, крест и наклон позволяет решать широкий спектр задач: установка перегородок, поклейка обоев, укладка плитки и т. д. XLiner Combo 360 G имеет функцию отвеса. Яркость зеленого луча воспринимается в 4 раза лучше, по сравнению с красным, что повышает эффективность использования нивелира при солнечном свете. Лазерный нивелир XLiner Combo 360 G оснащен модулем Bluetooth. Переключение плоскостей, контроль за интенсивностью излучения осуществляется с помощью установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote. Благодаря этой уникальной инновационной функции вы сможете управлять прибором дистанционно, не покидая рабочее место. Скачать ПО можно в магазинах приложений Google Play и App Store.
лазерный нивелир, сумка, источники питания, руководство пользователя
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Развернуть
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
80
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
8.5
Высота, см
11.6
Элементы питания
AA LR6 щелочные
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo 360 G – лазерный нивелир нового поколения с горизонтальной разверткой 360°. Возможность проецировать вертикаль, горизонталь, крест и наклон позволяет решать широкий спектр задач: установка перегородок, поклейка обоев, укладка плитки и т. д. XLiner Combo 360 G имеет функцию отвеса. Яркость зеленого луча воспринимается в 4 раза лучше, по сравнению с красным, что повышает эффективность использования нивелира при солнечном свете. Лазерный нивелир XLiner Combo 360 G оснащен модулем Bluetooth. Переключение плоскостей, контроль за интенсивностью излучения осуществляется с помощью установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote. Благодаря этой уникальной инновационной функции вы сможете управлять прибором дистанционно, не покидая рабочее место. Скачать ПО можно в магазинах приложений Google Play и App Store.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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