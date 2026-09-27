Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Xliner 360G Kit
Лазерный нивелир Xliner 360G Kit Condtrol пригодится для проведения строительных и ремонтных работ: укладка плитки, монтаж навесных потолков, бордюров, поклейки обоев, прокладка коммуникаций и так далее. Прибор удобно использовать на открытом пространстве за счет зелёного лазерного излучателя и высокой степени пылевлагозащиты. Возможность проецировать вертикаль, горизонталь, крест и наклон позволяет решать широкий спектр задач. Яркость зелёного луча воспринимается в 4 раза лучше, по сравнению с красным, что повышает эффективность использования нивелира при солнечном свете. Лазерный нивелир оснащен модулем Bluetooth. Переключение плоскостей, контроль за интенсивностью излучения осуществляется с помощью установленного на смартфон или планшет бесплатного приложения Xliner Remote.
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