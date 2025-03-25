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Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32)

3 Отзывы
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Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 1
Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 2
Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 3
Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 4
Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 5
Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 6
Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 7
Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 1
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 2
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 3
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 4
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 5
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 6
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 7
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600523
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
120

Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые собирают или модернизируют мощный ПК на современной платформе AMD AM5, стремясь к стабильной и быстрой работе в играх и ресурсоёмких приложениях. Суммарный объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, параллельной работой в офисных программах и даже нетребовательном монтаже видео, делая его отличным выбором для геймеров и энтузиастов-универсалов. Для профессиональных рабочих станций, занимающихся 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, возможно, стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства сценариев 32 ГБ на высокой частоте являются оптимальным балансом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает использование новейшего поколения технологии с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это накладывает ключевое ограничение по совместимости: модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому они подходят только для материнских плат и процессоров, которые явно поддерживают этот стандарт. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, которые не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти - этого более чем достаточно для комфортной игры в любые современные проекты на высоких настройках и параллельной стриминговой трансляции. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при работе с "тяжёлыми" приложениями и уменьшении вероятности возникновения "проседаний" FPS, особенно в связке с мощным процессором. Такой объём и скорость создают отличный фундамент для системы, которая не будет испытывать проблем с нехваткой памяти или её низкой скоростью в ближайшие годы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Одной из ключевых характеристик этой памяти являются тайминги, в данном случае - CAS Latency (CL) 36 при частоте 5600 МГц. Эта связка предлагает хороший баланс между высокой пропускной способностью (частотой) и низкой задержкой (латентностью), что важно для итоговой отзывчивости системы. Особенностью модели является оптимизация под профиль автоматического разгона AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), что позволяет владельцам платформ AM5 просто выбрать этот профиль в BIOS/UEFI для моментальной активации заявленных частоты и таймингов без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение, как правило, для DDR5 находится в районе 1.1-1.25 В, что способствует энергоэффективности.

Совместимость с платформой

Данная память Kingston FURY Beast с поддержкой EXPO разработана и протестирована для максимальной совместимости с современными платформами AMD на сокете AM5, использующими процессоры Ryzen 7000-й серии и новее, а также соответствующими материнскими платами на чипсетах X670, B650 и A620. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 память, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Для полной гарантии работы на заявленной частоте 5600 МГц с активированным профилем EXPO рекомендуется устанавливать модули в слоты, рекомендуемые руководством к плате, и использовать актуальную версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами чёрного цвета из серии Beast Black, которые не только придают памяти стильный и солидный вид, но и эффективно отводят тепло от микросхем при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Компактная высота планок сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными или СВО-кулерами для процессора, что даёт большую свободу при выборе системы охлаждения и создании аккуратной сборки. В данной модели подсветка (RGB) отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных и строгих сборок, где важна производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет задействовать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При установке в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием, например, A2 и B2) двухканальный режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на скорость работы системы в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ можно приобрести ещё один такой же комплект, но следует помнить, что стабильная работа четырёх модулей на высоких частотах может потребовать от материнской платы и контроллера памяти процессора дополнительных усилий.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение DDR5, которое не совместимо со старыми платформами под DDR4. Также имейте в виду, что для активации профиля EXPO и работы на 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующей поддержкой и, возможно, обновлённая версия BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями, особенно другого поколения, объёма или с другими таймингами, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей платформы (сокет AM5, поддержка DDR5), затем на достаточный для ваших задач объём (32 ГБ - отличный стандарт сегодня) и наличие оптимизированного профиля EXPO для лёгкого разгона на платформах AMD.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32)

Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер! быстро пришла, работает)
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, суперский дизайн. В биосе выставил частоту 5200, сразу же завелась
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Евгения П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает отлично, спасибо



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые собирают или модернизируют мощный ПК на современной платформе AMD AM5, стремясь к стабильной и быстрой работе в играх и ресурсоёмких приложениях. Суммарный объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, параллельной работой в офисных программах и даже нетребовательном монтаже видео, делая его отличным выбором для геймеров и энтузиастов-универсалов. Для профессиональных рабочих станций, занимающихся 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, возможно, стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства сценариев 32 ГБ на высокой частоте являются оптимальным балансом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает использование новейшего поколения технологии с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это накладывает ключевое ограничение по совместимости: модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому они подходят только для материнских плат и процессоров, которые явно поддерживают этот стандарт. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, которые не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти - этого более чем достаточно для комфортной игры в любые современные проекты на высоких настройках и параллельной стриминговой трансляции. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при работе с "тяжёлыми" приложениями и уменьшении вероятности возникновения "проседаний" FPS, особенно в связке с мощным процессором. Такой объём и скорость создают отличный фундамент для системы, которая не будет испытывать проблем с нехваткой памяти или её низкой скоростью в ближайшие годы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Одной из ключевых характеристик этой памяти являются тайминги, в данном случае - CAS Latency (CL) 36 при частоте 5600 МГц. Эта связка предлагает хороший баланс между высокой пропускной способностью (частотой) и низкой задержкой (латентностью), что важно для итоговой отзывчивости системы. Особенностью модели является оптимизация под профиль автоматического разгона AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), что позволяет владельцам платформ AM5 просто выбрать этот профиль в BIOS/UEFI для моментальной активации заявленных частоты и таймингов без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение, как правило, для DDR5 находится в районе 1.1-1.25 В, что способствует энергоэффективности.

Совместимость с платформой

Данная память Kingston FURY Beast с поддержкой EXPO разработана и протестирована для максимальной совместимости с современными платформами AMD на сокете AM5, использующими процессоры Ryzen 7000-й серии и новее, а также соответствующими материнскими платами на чипсетах X670, B650 и A620. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 память, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Для полной гарантии работы на заявленной частоте 5600 МГц с активированным профилем EXPO рекомендуется устанавливать модули в слоты, рекомендуемые руководством к плате, и использовать актуальную версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами чёрного цвета из серии Beast Black, которые не только придают памяти стильный и солидный вид, но и эффективно отводят тепло от микросхем при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Компактная высота планок сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными или СВО-кулерами для процессора, что даёт большую свободу при выборе системы охлаждения и создании аккуратной сборки. В данной модели подсветка (RGB) отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных и строгих сборок, где важна производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет задействовать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При установке в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием, например, A2 и B2) двухканальный режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на скорость работы системы в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ можно приобрести ещё один такой же комплект, но следует помнить, что стабильная работа четырёх модулей на высоких частотах может потребовать от материнской платы и контроллера памяти процессора дополнительных усилий.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение DDR5, которое не совместимо со старыми платформами под DDR4. Также имейте в виду, что для активации профиля EXPO и работы на 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующей поддержкой и, возможно, обновлённая версия BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями, особенно другого поколения, объёма или с другими таймингами, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей платформы (сокет AM5, поддержка DDR5), затем на достаточный для ваших задач объём (32 ГБ - отличный стандарт сегодня) и наличие оптимизированного профиля EXPO для лёгкого разгона на платформах AMD.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер! быстро пришла, работает)
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, суперский дизайн. В биосе выставил частоту 5200, сразу же завелась
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Евгения П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает отлично, спасибо


Оперативная память Kingston FURY Beast Black CL36 EXPO DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C36BBE-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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