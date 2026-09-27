Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром
Starwind SHD 7080 – это многоцелевой высокомощный фен, отличающийся надежностью и качеством сборки. Данная модель бережно относится к шевелюре и оснащена рядом полезных особенностей, чтобы сохранить её здоровый и блестящий вид. Первая из них – это, конечно, возможность выбрать температуру, на которой будет работать прибор. Разным типам волос нужен различный температурный режим для оптимального ухода. С учётом этого в Starwind SHD 7080 есть несколько вариантов нагрева и скорости подачи воздуха. Первый переключается с помощью трёхпозиционного ползунка и позволяет выбрать температуру из, соответственно, трёх вариантов. Второй имеет две опции и регулирует скорость вращения вентилятора. Для немедленной подачи воздуха комнатной температуры на фене предусмотрена специальная кнопка на рукоятке. Пока она нажата, прибор обдувает волосы без нагрева.
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, которые не сушат волосы
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