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Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром купить с доставкой в Москве
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Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром

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Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 1
Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 2
Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 3
Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 4
Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 5
Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 6
Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 7
Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 1
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 2
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 3
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 4
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 5
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 6
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 7
  • Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596913
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, г.
900

Описание товара Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром

Starwind SHD 7080 – это многоцелевой высокомощный фен, отличающийся надежностью и качеством сборки. Данная модель бережно относится к шевелюре и оснащена рядом полезных особенностей, чтобы сохранить её здоровый и блестящий вид. Первая из них – это, конечно, возможность выбрать температуру, на которой будет работать прибор. Разным типам волос нужен различный температурный режим для оптимального ухода. С учётом этого в Starwind SHD 7080 есть несколько вариантов нагрева и скорости подачи воздуха. Первый переключается с помощью трёхпозиционного ползунка и позволяет выбрать температуру из, соответственно, трёх вариантов. Второй имеет две опции и регулирует скорость вращения вентилятора. Для немедленной подачи воздуха комнатной температуры на фене предусмотрена специальная кнопка на рукоятке. Пока она нажата, прибор обдувает волосы без нагрева.

Отзывы о товаре Фен Starwind SHD 7080 2200Вт черный/хром




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind SHD 7080 – это многоцелевой высокомощный фен, отличающийся надежностью и качеством сборки. Данная модель бережно относится к шевелюре и оснащена рядом полезных особенностей, чтобы сохранить её здоровый и блестящий вид. Первая из них – это, конечно, возможность выбрать температуру, на которой будет работать прибор. Разным типам волос нужен различный температурный режим для оптимального ухода. С учётом этого в Starwind SHD 7080 есть несколько вариантов нагрева и скорости подачи воздуха. Первый переключается с помощью трёхпозиционного ползунка и позволяет выбрать температуру из, соответственно, трёх вариантов. Второй имеет две опции и регулирует скорость вращения вентилятора. Для немедленной подачи воздуха комнатной температуры на фене предусмотрена специальная кнопка на рукоятке. Пока она нажата, прибор обдувает волосы без нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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