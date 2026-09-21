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Фен Vitek VT-1324 2200Вт купить с доставкой в Москве
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Фен Vitek VT-1324 2200Вт

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Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 1
Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 2
Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 3
Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 4
Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 5
Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 6
Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 1
  • Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 2
  • Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 3
  • Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 4
  • Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 5
  • Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 6
  • Фен Vitek VT-1324 2200Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703457
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
Ионизация; Холодный обдув
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Фен Vitek VT-1324 2200Вт

Фен-расческа мощностью 1200 Вт; количество температурных режимов 2; количество скоростей 1; количество насадок 3; функции: ионизация, холодный обдув; дополнительно: вращающийся шнур, кнопка снятия насадок.

Отзывы о товаре Фен Vitek VT-1324 2200Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
Ионизация; Холодный обдув
Страна производитель
Китай
Описание
Фен-расческа мощностью 1200 Вт; количество температурных режимов 2; количество скоростей 1; количество насадок 3; функции: ионизация, холодный обдув; дополнительно: вращающийся шнур, кнопка снятия насадок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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