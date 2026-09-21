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Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром купить с доставкой в Москве
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Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром

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Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 1
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 2
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 3
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 4
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 5
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 6
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 7
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 8
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 9
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 10
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 11
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 12
Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 1
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 2
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 3
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 4
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 5
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 6
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 7
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 8
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 9
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 10
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 11
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 12
  • Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703738
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный
Комплектация
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х9
Вес, г.
863

Описание товара Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром

Фен Hyundai H-HDI0777 одновременно с компактностью отличается высокой эффективностью сушки. Он оборудован 3 температурными режимами и 2 скоростями для настройки интенсивности воздействия. На решетку нанесено турмалиновое покрытие. При нагреве оно излучает отрицательно заряженные ионы. Эти частицы снимают электростатический заряд, делают волосы гладкими и послушными. Режим подачи холодного воздуха обеспечивает бережное воздействие и фиксацию укладки. Насадка-концентратор направляет поток воздуха непосредственно на прядь и устраняет лишнюю влагу по всей длине. Технология защиты от перегрева автоматически отключает фен Hyundai H-HDI0777 при критических нагрузках.

Отзывы о товаре Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный
Комплектация
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Hyundai H-HDI0777 одновременно с компактностью отличается высокой эффективностью сушки. Он оборудован 3 температурными режимами и 2 скоростями для настройки интенсивности воздействия. На решетку нанесено турмалиновое покрытие. При нагреве оно излучает отрицательно заряженные ионы. Эти частицы снимают электростатический заряд, делают волосы гладкими и послушными. Режим подачи холодного воздуха обеспечивает бережное воздействие и фиксацию укладки. Насадка-концентратор направляет поток воздуха непосредственно на прядь и устраняет лишнюю влагу по всей длине. Технология защиты от перегрева автоматически отключает фен Hyundai H-HDI0777 при критических нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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