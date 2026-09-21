Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фен Hyundai H-HDI0777 1500Вт черный/хром
Фен Hyundai H-HDI0777 одновременно с компактностью отличается высокой эффективностью сушки. Он оборудован 3 температурными режимами и 2 скоростями для настройки интенсивности воздействия. На решетку нанесено турмалиновое покрытие. При нагреве оно излучает отрицательно заряженные ионы. Эти частицы снимают электростатический заряд, делают волосы гладкими и послушными. Режим подачи холодного воздуха обеспечивает бережное воздействие и фиксацию укладки. Насадка-концентратор направляет поток воздуха непосредственно на прядь и устраняет лишнюю влагу по всей длине. Технология защиты от перегрева автоматически отключает фен Hyundai H-HDI0777 при критических нагрузках.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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