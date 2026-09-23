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Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
белый, розовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733229
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Описание товара Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный
Фен Philips – это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Легкий и удобный в использовании, он весит всего 0,4 кг, что делает его незаменимым помощником в создании причесок дома и в путешествиях.
Эргономичный фен оснащен длинным сетевым шнуром длиной 1,8 метра, обеспечивающим свободу движений и комфорт при укладке. Philips заботится о безопасности своих пользователей, поэтому модель оснащена защитой от перегрева, что позволяет избежать неприятных ситуаций при долгом использовании.
Управлять феном легко и просто благодаря двум скоростям воздушного потока и двум температурным режимам. Это дает возможность подобрать идеальные настройки для любого типа волос и желаемого результата. Мощность устройства составляет 1400 Вт, что обеспечивает быстрое высушивание и укладку, экономя ваше время.
Стильный бело-розовый дизайн добавит ярких акцентов в ваш интерьер. Производство осуществляется в Китае с соблюдением всех стандартов качества, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Фен Philips – ваш надежный и стильный помощник в уходе за волосами каждый день.
Фен Philips – это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Легкий и удобный в использовании, он весит всего 0,4 кг, что делает его незаменимым помощником в создании причесок дома и в путешествиях.
Эргономичный фен оснащен длинным сетевым шнуром длиной 1,8 метра, обеспечивающим свободу движений и комфорт при укладке. Philips заботится о безопасности своих пользователей, поэтому модель оснащена защитой от перегрева, что позволяет избежать неприятных ситуаций при долгом использовании.
Управлять феном легко и просто благодаря двум скоростям воздушного потока и двум температурным режимам. Это дает возможность подобрать идеальные настройки для любого типа волос и желаемого результата. Мощность устройства составляет 1400 Вт, что обеспечивает быстрое высушивание и укладку, экономя ваше время.
Стильный бело-розовый дизайн добавит ярких акцентов в ваш интерьер. Производство осуществляется в Китае с соблюдением всех стандартов качества, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Фен Philips – ваш надежный и стильный помощник в уходе за волосами каждый день.
Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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