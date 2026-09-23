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Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный купить с доставкой в Москве
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Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный

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Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 1
Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 2
Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 3
Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
белый, розовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 1
  • Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 2
  • Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 3
  • Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733229
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый, розовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
настройка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х8
Вес, г.
400

Описание товара Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный

Фен Philips – это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Легкий и удобный в использовании, он весит всего 0,4 кг, что делает его незаменимым помощником в создании причесок дома и в путешествиях. Эргономичный фен оснащен длинным сетевым шнуром длиной 1,8 метра, обеспечивающим свободу движений и комфорт при укладке. Philips заботится о безопасности своих пользователей, поэтому модель оснащена защитой от перегрева, что позволяет избежать неприятных ситуаций при долгом использовании. Управлять феном легко и просто благодаря двум скоростям воздушного потока и двум температурным режимам. Это дает возможность подобрать идеальные настройки для любого типа волос и желаемого результата. Мощность устройства составляет 1400 Вт, что обеспечивает быстрое высушивание и укладку, экономя ваше время. Стильный бело-розовый дизайн добавит ярких акцентов в ваш интерьер. Производство осуществляется в Китае с соблюдением всех стандартов качества, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Фен Philips – ваш надежный и стильный помощник в уходе за волосами каждый день.

Отзывы о товаре Фен Philips BHD003/00 розовый/белый, 1400 Вт, компактный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый, розовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
настройка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Philips – это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Легкий и удобный в использовании, он весит всего 0,4 кг, что делает его незаменимым помощником в создании причесок дома и в путешествиях. Эргономичный фен оснащен длинным сетевым шнуром длиной 1,8 метра, обеспечивающим свободу движений и комфорт при укладке. Philips заботится о безопасности своих пользователей, поэтому модель оснащена защитой от перегрева, что позволяет избежать неприятных ситуаций при долгом использовании. Управлять феном легко и просто благодаря двум скоростям воздушного потока и двум температурным режимам. Это дает возможность подобрать идеальные настройки для любого типа волос и желаемого результата. Мощность устройства составляет 1400 Вт, что обеспечивает быстрое высушивание и укладку, экономя ваше время. Стильный бело-розовый дизайн добавит ярких акцентов в ваш интерьер. Производство осуществляется в Китае с соблюдением всех стандартов качества, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Фен Philips – ваш надежный и стильный помощник в уходе за волосами каждый день.
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