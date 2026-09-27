Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV 1500Вт черный/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV 1500Вт черный/оранжевый
Пылесос CycloneForce оснащен турбиной с решеткой, предотвращающей образование клубков шерсти и мусора, забивающих рабочий тракт. В результате всасывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесос Samsung VC4100 отличается малым весом, компактностью и легко перемещается в любом направлении. Благодаря специальному устройству Anti-Tangle Tool, клубки шерсти и мусора не застревают в трубках и направляются непосредственно в пылесборник. В результате всаcывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесборник легко снимается и опустошается. Нажав кнопку, отсоедините пылесборник, откройте крышку и вытряхните содержимое в мусорную корзину. Мягкий S-образный бампер защищает мебель и стены от случайного повреждения при столкновении пылесоса с предметами обстановки. В результате вы можете быстро и безопасно перемещать пылесос по комнате. Поролоновый фильтр, собирающий пыль, можно легко промыть и высушить.
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