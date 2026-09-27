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Источник бесперебойного питания Импульс Мини 1000ВА черный (CM10201) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Мини 1000ВА черный (CM10201)

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Источник бесперебойного питания Импульс Мини 1000ВА черный (CM10201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595557
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический регулятор напряжения, стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
7.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Мини 1000ВА черный (CM10201)

Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, предлагает ряд впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для использования как в домашних условиях, так и в офисе. ИБП Импульс поддерживает двойное преобразование (онлайн), обеспечивая максимальную защиту ваших устройств даже в условиях нестабильного электропитания. С активной мощностью 800 Вт и полной мощностью 1000 В·А, он способен эффективно питать широкий спектр оборудования. Однофазная система с чистой синусоидой гарантирует высокое качество напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. Устройство способно работать при входном напряжении от 110 В до 300 В, что обеспечивает большую гибкость и надежность в условиях колебания напряжения. ИБП Импульс также предлагает защиту телефонной линии и локальной сети, что значительно повышает уровень безопасности информационной инфраструктуры. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск отключения питания и гарантирует бесперебойную работу при переходе на аккумуляторное питание. Благодаря весу 7,8 кг и времени работы при полной нагрузке в 1 минуту, этот источник бесперебойного питания является компактным и эффективным решением для вашего бизнеса или домашней электроники. Надежность, эффективность и высокая производительность делают ИБП Импульс отличным выбором для защиты вашего оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Мини 1000ВА черный (CM10201)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический регулятор напряжения, стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, предлагает ряд впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для использования как в домашних условиях, так и в офисе. ИБП Импульс поддерживает двойное преобразование (онлайн), обеспечивая максимальную защиту ваших устройств даже в условиях нестабильного электропитания. С активной мощностью 800 Вт и полной мощностью 1000 В·А, он способен эффективно питать широкий спектр оборудования. Однофазная система с чистой синусоидой гарантирует высокое качество напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. Устройство способно работать при входном напряжении от 110 В до 300 В, что обеспечивает большую гибкость и надежность в условиях колебания напряжения. ИБП Импульс также предлагает защиту телефонной линии и локальной сети, что значительно повышает уровень безопасности информационной инфраструктуры. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск отключения питания и гарантирует бесперебойную работу при переходе на аккумуляторное питание. Благодаря весу 7,8 кг и времени работы при полной нагрузке в 1 минуту, этот источник бесперебойного питания является компактным и эффективным решением для вашего бизнеса или домашней электроники. Надежность, эффективность и высокая производительность делают ИБП Импульс отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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Отзывы


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