Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (Red) MDZ-36-DB (16W) (QBH4242GL)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х10
Вес, кг.
1.13
Описание товара Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (Red) MDZ-36-DB (16W) (QBH4242GL)
Невероятное качество и мощность звука во всех направлениях. «Нормальный» и «Глубокие басы» — два режима, которые позволяют настроить звучание. Технология беспроводного соединения поддерживает последовательное подключение двух колонок, что позволяет создать собственную систему объемного звучания. Bluetooth 5.0 обеспечивает новейшие возможности подключения, которые обеспечивают более стабильное соединение и более широкую зону действия. Наслаждайтесь любимыми треками даже на большом расстоянии.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (Red) MDZ-36-DB (16W) (QBH4242GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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