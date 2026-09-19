Портативная акустика Dialog Oscar AO-12
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Dialog Oscar AO-12
Портативная акустика Dialog — это идеальное решение для любителей качественного звука и мобильности. Эта колонка, обладая стильным дизайном в классическом черном цвете, станет отличным дополнением к любому интерьеру или выездному пикнику. Оснащенная мощной батареей емкостью 4400 мА·ч, колонка обеспечивает продолжительное время работы от аккумулятора, что позволяет наслаждаться музыкой в любом месте без необходимости постоянной подзарядки. Li-Ion батарея гарантирует надежность и долгий срок службы. Устройство поддерживает работу в формате звука 2.1 с общей мощностью 30 Вт, обеспечивая насыщенное и объемное звучание. Три динамика, в том числе высокочастотный с диаметром 10 мм, предоставляют чистое и детализированное аудио, удовлетворяя даже самых требовательных меломанов. Для удобства подключения различных устройств предусмотрены линейный AUX вход и USB порт, что позволяет легко соединить колонку с телефоном, планшетом или ноутбуком. Наличие дисплея облегчает управление функциями и настройками, помогая быстро находить нужный трек и регулировать параметры воспроизведения. Корпус модели изготовлен из прочного пластика, что делает устройство легким, но при этом достаточно устойчивым к механическим повреждениям. Портативная акустика Dialog сочетает в себе функциональность и высокое качество звука, становясь незаменимым спутником как в домашних условиях, так и в путешествиях.
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