Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED)
Портативная акустика URAL — это стильная и мощная колонка, идеально подходящая для использования на улице и в помещениях. Легкая и компактная, с весом всего 0,85 кг, она позволяет легко брать её с собой куда угодно. Благодаря мощности в 16 Вт, вы сможете наслаждаться удивительно чистым и громким звуком, который обеспечит насыщенное музыкальное сопровождение. С емкостью аккумулятора 2500 мА·ч и временем работы до 10 часов, эта колонка обеспечит вас музыкой на протяжении всего дня. А современный интерфейс Bluetooth v5.0 гарантирует быстрый и стабильный поток музыки с вашего смартфона или другого устройства. Элегантный красный цвет корпуса и прочный пластик делают эту колонку не только функциональной, но и стильной. Питание от аккумулятора, а также высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ позволяют наслаждаться качественным монозвуком, восхищая вас и ваших друзей. URAL — это надежный звук, который вы можете брать с собой куда угодно. Портативная колонка оснащена одним динамиком и одной полосой, что делает её компактной и простой в использовании, идеально подходящей для любого сценария использования. Наслаждайтесь любимой музыкой с портативной акустикой URAL в любое время!
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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