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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 110 руб. 
Начислим 402 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, нейлоновый чехол
25 110 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
2.6
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
210

Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, нейлоновый чехол

Что может быть лучше мультитула? Это улучшенный мультитул. Ведь это инструмент, который одновременно является удобным, максимально функциональным и исключительно компактным. Оцените возможности обновленного Victorinox Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet. Новая удобная комплектация и легкий, эргономичный и красивый многофункциональный инструмент.



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Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
2.6
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
Что может быть лучше мультитула? Это улучшенный мультитул. Ведь это инструмент, который одновременно является удобным, максимально функциональным и исключительно компактным. Оцените возможности обновленного Victorinox Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet. Новая удобная комплектация и легкий, эргономичный и красивый многофункциональный инструмент.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, нейлоновый чехол - данный товар вы можете купить по цене 25110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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