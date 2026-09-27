Портативная акустика Digma D-PS1520, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585228
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
регулятор на боковой панели
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
287х127х112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х6
Вес, г.
250
Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1520, черный
Насладитесь качественным звуков с портативной колонкой Digma D-PS1520. Которая способна работать в непрерывном режиме прослушивания до 7 часов. Используйте стереопару из колонок и наслаждайтесь качественным звуком. Портативная конструкция, а так же удобная ручка позволяют с легкостью брать колонку с собой, куда бы вы ни отправились.
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
регулятор на боковой панели
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
287х127х112
Страна производитель
Китай
Насладитесь качественным звуков с портативной колонкой Digma D-PS1520. Которая способна работать в непрерывном режиме прослушивания до 7 часов. Используйте стереопару из колонок и наслаждайтесь качественным звуком. Портативная конструкция, а так же удобная ручка позволяют с легкостью брать колонку с собой, куда бы вы ни отправились.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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