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Блендер погружной Sakura SA-6250BK купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Sakura SA-6250BK

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Блендер погружной Sakura SA-6250BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584562
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Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, г.
720

Описание товара Блендер погружной Sakura SA-6250BK

Погружной блендер Sakura SA-6250BKоборудован системой защиты от перегрева. Модель оснащена двумя скоростями работы и дополнительной регулировкой, что позволяет добиться однородной консистенции продуктов. Лезвия и погружная часть выполнены из нержавеющей стали. Съемную насадку можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Блендер погружной Sakura SA-6250BK




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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Блендеры
Описание
Погружной блендер Sakura SA-6250BKоборудован системой защиты от перегрева. Модель оснащена двумя скоростями работы и дополнительной регулировкой, что позволяет добиться однородной консистенции продуктов. Лезвия и погружная часть выполнены из нержавеющей стали. Съемную насадку можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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