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Блендер Mystery MMC-1404 купить с доставкой в Москве
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Блендер Mystery MMC-1404

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Блендер Mystery MMC-1404 - фото 1
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 2
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 3
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 4
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 5
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 6
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 7
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 8
Блендер Mystery MMC-1404 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 1
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 2
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 3
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 4
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 5
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 6
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 7
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 8
  • Блендер Mystery MMC-1404 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584559
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Характеристики

Бренд
MYSTERY
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
34х30х20
Вес, кг.
1.15

Описание товара Блендер Mystery MMC-1404

Блендер Mystery MMC-1404 - компактный прибор, в полезности которого можно не сомневаться. Этой помощнице найдется место на любой кухне, ведь с ее помощью вы сможете измельчить сыр, шоколад или сушеные фрукты. Необходимая обработка ингредиентов пройдет достаточно быстро за счет оптимальной мощности, достигающей 150 Вт. Не разочарует и дизайн представленной модели, в котором сочетается элегантность и простота. Классическую белую расцветку корпуса гармонично дополняют яркие оранжевые вставки. Блендер Mystery MMC-1404 укомплектован фигурной насадкой шинковкой, благодаря которой вы сможете сделать украшения для торта или просто необычно нашинковать овощи. За пластиковым корпусом легко ухаживать: для удаления с него загрязнений достаточно вооружиться влажной тряпочкой и потратить на эту процедуру минимум времени и усилий. Острые металлические лезвия играючи справляются с измельчением, шинковкой и нарезкой даже твердых продуктов. Габариты представленной модели свидетельствуют о ее компактности - 17.5x28.5x16 см.

Отзывы о товаре Блендер Mystery MMC-1404




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Характеристики
Бренд
MYSTERY
Тип товара
Блендеры
Описание
Блендер Mystery MMC-1404 - компактный прибор, в полезности которого можно не сомневаться. Этой помощнице найдется место на любой кухне, ведь с ее помощью вы сможете измельчить сыр, шоколад или сушеные фрукты. Необходимая обработка ингредиентов пройдет достаточно быстро за счет оптимальной мощности, достигающей 150 Вт. Не разочарует и дизайн представленной модели, в котором сочетается элегантность и простота. Классическую белую расцветку корпуса гармонично дополняют яркие оранжевые вставки. Блендер Mystery MMC-1404 укомплектован фигурной насадкой шинковкой, благодаря которой вы сможете сделать украшения для торта или просто необычно нашинковать овощи. За пластиковым корпусом легко ухаживать: для удаления с него загрязнений достаточно вооружиться влажной тряпочкой и потратить на эту процедуру минимум времени и усилий. Острые металлические лезвия играючи справляются с измельчением, шинковкой и нарезкой даже твердых продуктов. Габариты представленной модели свидетельствуют о ее компактности - 17.5x28.5x16 см.
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Отзывы


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