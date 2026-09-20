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Трансивер TP-Link TL-SM321A-2 купить с доставкой в Москве
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Трансивер TP-Link TL-SM321A-2

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Трансивер TP-Link TL-SM321A-2 - фото 1
Трансивер TP-Link TL-SM321A-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
  • Трансивер TP-Link TL-SM321A-2 - фото 1
  • Трансивер TP-Link TL-SM321A-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 430 руб.  2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579278
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
60

Описание товара Трансивер TP-Link TL-SM321A-2

Модуль TL-SM321A поддерживает последний стандарт 1000Base-BX и технологию обмена данными по единому оптоволоконному кабелю, используя разные длины волн для приема и отправки данных. Применяя маршрутизаторы, коммутаторы и медиаконвертеры компании TP-LINK, Вы можете расширить вашу сеть на расстояние до 10 км и повысить ее надежность и продуктивность.

Отзывы о товаре Трансивер TP-Link TL-SM321A-2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль TL-SM321A поддерживает последний стандарт 1000Base-BX и технологию обмена данными по единому оптоволоконному кабелю, используя разные длины волн для приема и отправки данных. Применяя маршрутизаторы, коммутаторы и медиаконвертеры компании TP-LINK, Вы можете расширить вашу сеть на расстояние до 10 км и повысить ее надежность и продуктивность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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