Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда или сборки недорогих домашних и офисных систем, где на первом месте стоит надежность и совместимость, а не экстремальная производительность. Он отлично справится с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом с умеренным количеством вкладок, просмотром медиаконтента и запуском нетребовательных программ. Для современных игр или ресурсоемких задач вроде монтажа видео объема в 4 ГБ будет явно недостаточно, но для оживления старого ПК или в качестве бюджетного варианта для простой системы эта планка - разумный выбор.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами, поддерживающими этот тип. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры, и она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM меньшего размера.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота работы - 2133 МГц, которая является стандартной, номинальной частотой для памяти DDR4 без активации профилей разгона. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в сценариях, описанных выше, однако для ощутимого прироста производительности в играх и профессиональных приложениях необходимы комплекты большего объема и более высокой частоты, работающие в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, судя по номенклатуре, являются стандартными для частоты 2133 МГц, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что ниже, чем у предыдущего поколения DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Этот модуль, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона, такие как XMP, и работает на своих заводских, гарантированных характеристиках, что является плюсом для максимальной стабильности в бюджетных сборках.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован для работы с платформами AMD, что отражено в его названии, однако он полностью совместим и с современными системами на базе процессоров Intel, поддерживающими DDR4. Ключевое условие - наличие на материнской плате соответствующих слотов DIMM под DDR4. Для достижения заявленной частоты 2133 МГц обычно не требуется никаких дополнительных настроек в BIOS, система распознает планку и запустится на штатных параметрах. Важно учитывать, что для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить два (или четыре) идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном формате без массивных радиаторов. Это решение минимизирует риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах и полностью оправдано для модуля с невысокой частотой и стандартным напряжением, где тепловыделение невелико. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует ее утилитарному позиционированию как надежного и недорогого компонента для рабочих систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Его установка в единственный слот активирует одноканальный режим работы, который обладает меньшей пропускной способностью по сравнению с двухканальным. Для раскрытия потенциала большинства современных платформ настоятельно рекомендуется использовать память парами. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную планку (той же марки, объема, частоты и таймингов), чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этого модуля - его объем в 4 ГБ, которого сегодня едва хватает даже для комфортной работы Windows 10 или 11 с несколькими открытыми приложениями. Перед покупкой четко определите задачи вашей системы: для современного игрового или рабочего ПК минимальным рекомендуемым объемом считается 16 ГБ (2 модуля по 8 ГБ). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4. Эта память оптимально подойдет для очень бюджетной сборки, апгрейда старого медиацентра или в качестве временного решения, но для долгосрочного использования лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей большего объема.