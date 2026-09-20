Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 1
Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 2
Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 3
Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 4
Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2133
Тайминги
15-15-15
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577323
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2133
CAS Latency (CL), тактов
15
Тайминги
15-15-15
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда или сборки недорогих домашних и офисных систем, где на первом месте стоит надежность и совместимость, а не экстремальная производительность. Он отлично справится с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом с умеренным количеством вкладок, просмотром медиаконтента и запуском нетребовательных программ. Для современных игр или ресурсоемких задач вроде монтажа видео объема в 4 ГБ будет явно недостаточно, но для оживления старого ПК или в качестве бюджетного варианта для простой системы эта планка - разумный выбор.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами, поддерживающими этот тип. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры, и она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM меньшего размера.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота работы - 2133 МГц, которая является стандартной, номинальной частотой для памяти DDR4 без активации профилей разгона. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в сценариях, описанных выше, однако для ощутимого прироста производительности в играх и профессиональных приложениях необходимы комплекты большего объема и более высокой частоты, работающие в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, судя по номенклатуре, являются стандартными для частоты 2133 МГц, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что ниже, чем у предыдущего поколения DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Этот модуль, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона, такие как XMP, и работает на своих заводских, гарантированных характеристиках, что является плюсом для максимальной стабильности в бюджетных сборках.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован для работы с платформами AMD, что отражено в его названии, однако он полностью совместим и с современными системами на базе процессоров Intel, поддерживающими DDR4. Ключевое условие - наличие на материнской плате соответствующих слотов DIMM под DDR4. Для достижения заявленной частоты 2133 МГц обычно не требуется никаких дополнительных настроек в BIOS, система распознает планку и запустится на штатных параметрах. Важно учитывать, что для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить два (или четыре) идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном формате без массивных радиаторов. Это решение минимизирует риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах и полностью оправдано для модуля с невысокой частотой и стандартным напряжением, где тепловыделение невелико. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует ее утилитарному позиционированию как надежного и недорогого компонента для рабочих систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Его установка в единственный слот активирует одноканальный режим работы, который обладает меньшей пропускной способностью по сравнению с двухканальным. Для раскрытия потенциала большинства современных платформ настоятельно рекомендуется использовать память парами. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную планку (той же марки, объема, частоты и таймингов), чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этого модуля - его объем в 4 ГБ, которого сегодня едва хватает даже для комфортной работы Windows 10 или 11 с несколькими открытыми приложениями. Перед покупкой четко определите задачи вашей системы: для современного игрового или рабочего ПК минимальным рекомендуемым объемом считается 16 ГБ (2 модуля по 8 ГБ). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4. Эта память оптимально подойдет для очень бюджетной сборки, апгрейда старого медиацентра или в качестве временного решения, но для долгосрочного использования лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей большего объема.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2133
CAS Latency (CL), тактов
15
Тайминги
15-15-15
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда или сборки недорогих домашних и офисных систем, где на первом месте стоит надежность и совместимость, а не экстремальная производительность. Он отлично справится с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом с умеренным количеством вкладок, просмотром медиаконтента и запуском нетребовательных программ. Для современных игр или ресурсоемких задач вроде монтажа видео объема в 4 ГБ будет явно недостаточно, но для оживления старого ПК или в качестве бюджетного варианта для простой системы эта планка - разумный выбор.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами, поддерживающими этот тип. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры, и она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM меньшего размера.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота работы - 2133 МГц, которая является стандартной, номинальной частотой для памяти DDR4 без активации профилей разгона. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в сценариях, описанных выше, однако для ощутимого прироста производительности в играх и профессиональных приложениях необходимы комплекты большего объема и более высокой частоты, работающие в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, судя по номенклатуре, являются стандартными для частоты 2133 МГц, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что ниже, чем у предыдущего поколения DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Этот модуль, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона, такие как XMP, и работает на своих заводских, гарантированных характеристиках, что является плюсом для максимальной стабильности в бюджетных сборках.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован для работы с платформами AMD, что отражено в его названии, однако он полностью совместим и с современными системами на базе процессоров Intel, поддерживающими DDR4. Ключевое условие - наличие на материнской плате соответствующих слотов DIMM под DDR4. Для достижения заявленной частоты 2133 МГц обычно не требуется никаких дополнительных настроек в BIOS, система распознает планку и запустится на штатных параметрах. Важно учитывать, что для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить два (или четыре) идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном формате без массивных радиаторов. Это решение минимизирует риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах и полностью оправдано для модуля с невысокой частотой и стандартным напряжением, где тепловыделение невелико. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует ее утилитарному позиционированию как надежного и недорогого компонента для рабочих систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Его установка в единственный слот активирует одноканальный режим работы, который обладает меньшей пропускной способностью по сравнению с двухканальным. Для раскрытия потенциала большинства современных платформ настоятельно рекомендуется использовать память парами. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную планку (той же марки, объема, частоты и таймингов), чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этого модуля - его объем в 4 ГБ, которого сегодня едва хватает даже для комфортной работы Windows 10 или 11 с несколькими открытыми приложениями. Перед покупкой четко определите задачи вашей системы: для современного игрового или рабочего ПК минимальным рекомендуемым объемом считается 16 ГБ (2 модуля по 8 ГБ). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4. Эта память оптимально подойдет для очень бюджетной сборки, апгрейда старого медиацентра или в качестве временного решения, но для долгосрочного использования лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей большего объема.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2133MHz pc-17000 (R744G2133U1S-U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...