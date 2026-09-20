Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1800 1800Вт, 185мм диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Скорость вращения
5000 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568714
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
110
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х25
Вес, кг.
4.65
Описание товара Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1800 1800Вт, 185мм диск
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1800 063-4191 предназначена для обработки древесины, фанеры, ДСП, пластика, для выполнения продольных и поперечных прямых пропилов под углом 45 и 90 градусов. Поставляется с пильным диском диаметром 185 мм. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска и шестигранный ключ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитПила сабельная Bort BRS-12Li-G 93410167
-
В наличииЦена 5 220 руб. 7 318 руб.1305 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)
-
В наличииЦена 5 860 руб.1465 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-216-Li (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 7 400 руб.1850 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
-
В наличииЦена 7 860 руб. 10 000 руб.1965 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитДисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитСабельная пила SKIL RS3316, 900Вт
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 11 530 руб. 17 280 руб.2883 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500
-
В наличииЦена 11 920 руб.2980 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
110
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Страна производитель
Китай
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1800 063-4191 предназначена для обработки древесины, фанеры, ДСП, пластика, для выполнения продольных и поперечных прямых пропилов под углом 45 и 90 градусов. Поставляется с пильным диском диаметром 185 мм. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска и шестигранный ключ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1800 1800Вт, 185мм диск - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1800 1800Вт, 185мм диск