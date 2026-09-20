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Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск купить с доставкой в Москве
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Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск

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Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 1
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 2
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 3
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 4
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 5
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Скорость вращения
5000 об./мин.
  • Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 1
  • Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 2
  • Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 3
  • Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 4
  • Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 5
  • Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568712
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
112
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
160
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск

Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 предназначена для обработки древесины, фанеры, ДСП, пластика, для выполнения продольных и поперечных прямых пропилов под углом 45 и 90 градусов. Поставляется с пильным диском диаметром 160 мм. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска и шестигранный ключ.



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Отзывы о товаре Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
112
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
160
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 предназначена для обработки древесины, фанеры, ДСП, пластика, для выполнения продольных и поперечных прямых пропилов под углом 45 и 90 градусов. Поставляется с пильным диском диаметром 160 мм. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска и шестигранный ключ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Дисковая (циркулярная) пила DEKO DKCS1500-160 1500Вт, 160мм диск - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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