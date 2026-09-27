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Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый

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Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 1
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 2
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 3
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 4
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 5
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 6
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 7
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 8
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 9
Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 3
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 4
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 5
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 6
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 7
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 8
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 9
  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BT3001 черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 120 руб. 
Начислим 226 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
14 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
7.7

Описание товара Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 40-дюймовому экрану с разрешением 1920x817 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 40-дюймовому экрану с разрешением 1920x817 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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