Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7182/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 340 руб.
В наличии
Код товара: 752214
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
4.8
Описание товара Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7182/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7182/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитТелевизор Digma DM-LED32SBB36 32" FULL HD LED Smart Салют ТВ Fra...
-
В наличииЦена 12 980 руб.3245 руб. в СплитТелевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal...
-
В наличииЦена 13 020 руб.3255 руб. в СплитТелевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный
-
В наличииЦена 13 060 руб.3265 руб. в СплитТелевизор LEFF 40" 40F240T
-
В наличииЦена 13 150 руб.3288 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frame...
-
В наличииЦена 13 180 руб.3295 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1010T
-
В наличииЦена 13 210 руб.3303 руб. в СплитТелевизор SBER 32" SDX-32FQ6031
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 490 руб.3373 руб. в СплитТелевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный
-
В наличииЦена 13 560 руб.3390 руб. в СплитТелевизор LEFF 40" DLED FHD 40F250T
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 13 680 руб.3420 руб. в СплитТелевизор Digma DM-LED32SBB33 32" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Fr...
Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7182/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7182/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED BBK 32" 32LEX-7182/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)