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Телевизор LEFF 40" DLED FHD 40F250T купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 40" DLED FHD 40F250T

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Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 1
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 2
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 3
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 1
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 2
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 3
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD 40F250T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750728
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Характеристики

Бренд
LEFF
Комплектация
Пульт в комплекте: стандартный черный
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный вход; HDMI (3); коаксиальный цифровой выход S/PDIF; USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
95х60х10
Вес, кг.
7

Описание товара Телевизор LEFF 40" DLED FHD 40F250T

Телевизор Leff 40F250T черного цвета диагональю 40" оптимален для комнат площадью до 20 м?. Комфортное расстояние для просмотра – от 1.3 до 2 м. Экран выводит изображение в разрешении FullHD. Углы обзора 178° позволяют четко видеть картинку не только прямо, но и с боков. Функция TimeShift нужна, чтобы поставить телепередачу на паузу и потом продолжить просмотр с того же момента. Телевизор Leff 40F250T получил набор цифровых тюнеров для просмотра бесплатных каналов. К нему можно подключить цифровую приставку или аналоговые устройства через композитный mini AV. В слот CI/PCMCIA устанавливается CAM-модуль для доступа к кабельному или спутниковому телевидению. Через USB можно подсоединить флеш-карту для вывода на экран фото и видео.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 40" DLED FHD 40F250T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Комплектация
Пульт в комплекте: стандартный черный
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный вход; HDMI (3); коаксиальный цифровой выход S/PDIF; USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Leff 40F250T черного цвета диагональю 40" оптимален для комнат площадью до 20 м?. Комфортное расстояние для просмотра – от 1.3 до 2 м. Экран выводит изображение в разрешении FullHD. Углы обзора 178° позволяют четко видеть картинку не только прямо, но и с боков. Функция TimeShift нужна, чтобы поставить телепередачу на паузу и потом продолжить просмотр с того же момента. Телевизор Leff 40F250T получил набор цифровых тюнеров для просмотра бесплатных каналов. К нему можно подключить цифровую приставку или аналоговые устройства через композитный mini AV. В слот CI/PCMCIA устанавливается CAM-модуль для доступа к кабельному или спутниковому телевидению. Через USB можно подсоединить флеш-карту для вывода на экран фото и видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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