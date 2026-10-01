Телевизор LEFF 40" DLED FHD 40F250T
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 40" DLED FHD 40F250T
Телевизор Leff 40F250T черного цвета диагональю 40" оптимален для комнат площадью до 20 м?. Комфортное расстояние для просмотра – от 1.3 до 2 м. Экран выводит изображение в разрешении FullHD. Углы обзора 178° позволяют четко видеть картинку не только прямо, но и с боков. Функция TimeShift нужна, чтобы поставить телепередачу на паузу и потом продолжить просмотр с того же момента. Телевизор Leff 40F250T получил набор цифровых тюнеров для просмотра бесплатных каналов. К нему можно подключить цифровую приставку или аналоговые устройства через композитный mini AV. В слот CI/PCMCIA устанавливается CAM-модуль для доступа к кабельному или спутниковому телевидению. Через USB можно подсоединить флеш-карту для вывода на экран фото и видео.
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