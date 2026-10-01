Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031
32" (80 см) Телевизор Sber SDX-32FQ6031 изготовлен в корпусе черного цвета. В модель встроен дисплей диагональю 80 см. Его размера достаточно для установки в помещении площадью до 15 м?. Изображение передается в разрешении Full HD, что гарантирует четкость картинки. Direct LED обеспечивает равномерную подсветку всей площади экрана и исключает темные пятна и засветы. Технология QLED гарантирует реалистичные цвета и высокую контрастность на уровне 4000:1. Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, чего достаточно для плавного отображения динамичных сцен в фильмах. 32" (80 см) Телевизор Sber SDX-32FQ6031 оснащен Smart TV и работает на ОС Салют ТВ со встроенным голосовым помощником. Модель оборудована Wi-Fi для беспроводного доступа к сети. Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI для подключения игровых приставок или дополнительных мониторов, двумя портами для USB-устройств и оптическим аудиовыходом S/PDIF для вывода звука на внешнюю акустическую систему или домашний кинотеатр.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 100 руб.3275 руб. в СплитТелевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитТелевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитТелевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40" LED FULL HD черный
-
В наличииЦена 13 770 руб.3443 руб. в СплитТелевизор Supra STV-LC40LT0080F 40" LED FULL HD черный
-
В наличииЦена 13 800 руб.3450 руб. в СплитТелевизор Digma DM-LED32SBB36 32" FULL HD LED Smart Салют ТВ Fra...
-
В наличииЦена 13 870 руб.3468 руб. в СплитТелевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный
-
В наличииЦена 13 930 руб.3483 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 930 руб.3483 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL52TC
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 290 руб.3573 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED32BS5002(Smart,frameless)
-
В наличииЦена 14 450 руб.3613 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор SBER 32" SDX-32FQ6031