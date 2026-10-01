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Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T

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Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 1
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 2
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 3
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 4
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 5
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 6
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 7
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 8
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 9
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 10
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 11
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 12
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 13
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 14
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 1
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 2
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 3
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 4
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 5
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 6
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 7
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 8
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 9
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 10
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 11
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 12
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 13
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 14
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T
12 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, композитный AV, стерео-аудио, VGA, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T

? Телевизор ASANO 32LH5011T — это идеальное решение для тех, кто ищет качественное изображение и функциональность в компактном формате. С диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он отлично впишется в любое пространство, будь то кухня или дача. ? Благодаря технологии прямой подсветки (Direct LED) и частоте матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Этот телевизор поддерживает Smart TV на платформе Салют ТВ, что открывает доступ к множеству приложений и контента. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить нужные программы и фильмы. Подключение к Wi-Fi и наличие Bluetooth обеспечивают простоту в использовании и возможность подключения различных устройств. ?? Не забывайте о возможности подключения через HDMI и USB, что делает телевизор универсальным для просмотра контента с разных источников. ? С мощностью звуковой системы 14 Вт и поддержкой различных ТВ-тюнеров, ASANO 32LH5011T станет отличным выбором для комфортного просмотра любимых передач и фильмов.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T




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Характеристики
Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, композитный AV, стерео-аудио, VGA, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
? Телевизор ASANO 32LH5011T — это идеальное решение для тех, кто ищет качественное изображение и функциональность в компактном формате. С диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он отлично впишется в любое пространство, будь то кухня или дача. ? Благодаря технологии прямой подсветки (Direct LED) и частоте матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Этот телевизор поддерживает Smart TV на платформе Салют ТВ, что открывает доступ к множеству приложений и контента. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить нужные программы и фильмы. Подключение к Wi-Fi и наличие Bluetooth обеспечивают простоту в использовании и возможность подключения различных устройств. ?? Не забывайте о возможности подключения через HDMI и USB, что делает телевизор универсальным для просмотра контента с разных источников. ? С мощностью звуковой системы 14 Вт и поддержкой различных ТВ-тюнеров, ASANO 32LH5011T станет отличным выбором для комфортного просмотра любимых передач и фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32LH5011T - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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