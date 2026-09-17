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Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim

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Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 1
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 2
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 3
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 4
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 5
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 6
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 7
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 8
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 9
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 10
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 11
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 12
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 13
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 14
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 15
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 16
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 17
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 18
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 19
Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
80
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 1
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 2
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 3
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 4
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 5
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 6
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 7
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 8
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 9
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 10
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 11
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 12
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 13
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 14
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 15
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 16
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 17
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 18
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 19
  • Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55949
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
80
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Источник питания клавиатуры
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х2
Вес, г.
243

Описание товара Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim

Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Благодаря компактному формату 75% и эргономичному дизайну, она занимает минимальное пространство на рабочем столе, оставаясь при этом полной всем необходимым функционалом. Клавиатура оснащена 80 мембранными клавишами, обеспечивающими мягкий и тихий ввод текста. Стандартная раскладка ANSI удобна и привычна для большинства пользователей, позволяя комфортно выполнять как повседневные задачи, так и специализированную работу. Беспроводное подключение осуществляется через интерфейсы Bluetooth и радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что дает свободу перемещения в пределах вашего рабочего пространства. Одной батареи типа AA достаточно для длительной автономной работы, что особенно удобно для пользователей, желающих избежать частой замены источника питания. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который отлично впишется в любой интерьер и подчеркнет стиль вашего рабочего места. Бренд Oklick гарантирует высокое качество и надежность устройства, что делает эту клавиатуру отличным выбором для всех, кто ценит удобство и практичность в сочетании с современными технологиями.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
80
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Источник питания клавиатуры
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Благодаря компактному формату 75% и эргономичному дизайну, она занимает минимальное пространство на рабочем столе, оставаясь при этом полной всем необходимым функционалом. Клавиатура оснащена 80 мембранными клавишами, обеспечивающими мягкий и тихий ввод текста. Стандартная раскладка ANSI удобна и привычна для большинства пользователей, позволяя комфортно выполнять как повседневные задачи, так и специализированную работу. Беспроводное подключение осуществляется через интерфейсы Bluetooth и радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что дает свободу перемещения в пределах вашего рабочего пространства. Одной батареи типа AA достаточно для длительной автономной работы, что особенно удобно для пользователей, желающих избежать частой замены источника питания. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который отлично впишется в любой интерьер и подчеркнет стиль вашего рабочего места. Бренд Oklick гарантирует высокое качество и надежность устройства, что делает эту клавиатуру отличным выбором для всех, кто ценит удобство и практичность в сочетании с современными технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick 840S черный беспроводная BT slim - стоимость товара 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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