Газонокосилка бензиновая Champion LM5127
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
1 л
Объём топливного бака, л
1
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%16 960 руб. 23 113 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55530
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
1 л
Объём топливного бака, л
1
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
27.03
Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LM5127
Бензиновая газонокосилка CHAMPION LM5127 позволяет ухаживать за небольшой площадью газона около загородного дома, садового участка. Оснащена бензиновым двигателем мощностью 3.5 л.с. для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Ширина захвата за один проход с садовой техникой составляет 51 см. Имеется два варианта утилизации скошенной травы: боковой выброс и мульчирование (измельчение травы для использования ее в качестве удобрения).
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
1 л
Объём топливного бака, л
1
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка CHAMPION LM5127 позволяет ухаживать за небольшой площадью газона около загородного дома, садового участка. Оснащена бензиновым двигателем мощностью 3.5 л.с. для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Ширина захвата за один проход с садовой техникой составляет 51 см. Имеется два варианта утилизации скошенной травы: боковой выброс и мульчирование (измельчение травы для использования ее в качестве удобрения).
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
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