Телевизор LEFF 24" 24H240T
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
В наличии
Код товара: 554890
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Загружаем...
7 160 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, VGA, CI+/PCMCIA, композитный видеовход, антенный вход, S/PDIF коаксиальный, стерео-аудио, разъем для наушников
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х45х10
Вес, кг.
3.2
Описание товара Телевизор LEFF 24" 24H240T
Компактный 24-дюймовый телевизор LEFF отлично впишется в небольшие комнаты и кухни. Благодаря лёгкому весу — всего 2,4 кг без подставки — его легко переставлять или повесить на стену с помощью крепления 100x100. Экран HD-качества подарит чёткую и яркую картинку, а аудиосистема мощностью 6 Вт обеспечит комфортный звук для повседневного просмотра. В телевизоре предусмотрено два USB-порта и один HDMI — этого достаточно для подключения флешек, внешних накопителей или игровой приставки. Низкое энергопотребление — всего 36 Вт, что делает модель экономичной. Стильный чёрный корпус подчеркнёт аккуратный современный интерьер.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, VGA, CI+/PCMCIA, композитный видеовход, антенный вход, S/PDIF коаксиальный, стерео-аудио, разъем для наушников
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Компактный 24-дюймовый телевизор LEFF отлично впишется в небольшие комнаты и кухни. Благодаря лёгкому весу — всего 2,4 кг без подставки — его легко переставлять или повесить на стену с помощью крепления 100x100. Экран HD-качества подарит чёткую и яркую картинку, а аудиосистема мощностью 6 Вт обеспечит комфортный звук для повседневного просмотра. В телевизоре предусмотрено два USB-порта и один HDMI — этого достаточно для подключения флешек, внешних накопителей или игровой приставки. Низкое энергопотребление — всего 36 Вт, что делает модель экономичной. Стильный чёрный корпус подчеркнёт аккуратный современный интерьер.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Теги товара: 24", 24" со Smart-TV, Маленькие, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню
Телевизор LEFF 24" 24H240T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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