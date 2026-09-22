Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24" HD LED белый
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24" HD LED белый
Телевизор BBK – это стильное и современное устройство, которое идеально подойдет для тех, кто ценит качество изображения и функциональность в компактном формате. С диагональю экрана 24 дюйма (61 см) и разрешением 1366x768, данный телевизор предлагает чёткое изображение в формате 720p (HD), что делает его отличным выбором для небольших комнат или кухонь. Благодаря использованию Direct LED технологии, телевизор обеспечивает равномерную подсветку и реалистичные цвета, предоставляя зрителям приятный визуальный опыт. Частота обновления 60 Гц способствует плавности показа динамичных сцен, что особенно важно для просмотра спортивных мероприятий и экшн-фильмов. Телевизор выполнен в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Устройство оснащено разнообразными цифровыми тюнерами (DVB-C, DVB-T2, DVB-S2), что позволяет принимать широкий спектр телевизионных каналов. Аудиосистема телевизора имеет суммарную мощность 10 Вт, что обеспечивает достаточно громкий и чистый звук для комфортного просмотра различных программ. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV, модель предлагает два HDMI и два USB порта, что расширяет возможности подключения внешних устройств, таких как медиаплееры, игровые приставки или флеш-накопители. Энергоэффективность тоже на высоте: телевизор потребляет всего 40 Вт в рабочем режиме. Для удобства пользователей предусмотрена возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 100x100, что позволяет сэкономить место и создать комфортные условия для просмотра. Телевизор BBK — это оптимальное сочетание цены, качества и функциональности, подходящее для использования в различных условиях эксплуатации.
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