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Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24" HD LED белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24" HD LED белый

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Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 5
Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 6
Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 7
Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 8
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Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Количество HDMI
2
Количество USB
2
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 1
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 2
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  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 5
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 6
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 7
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 8
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 9
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 10
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 11
  • Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24&quot; HD LED белый - фото 12
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730218
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х11
Вес, кг.
3.1

Описание товара Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24" HD LED белый

Телевизор BBK – это стильное и современное устройство, которое идеально подойдет для тех, кто ценит качество изображения и функциональность в компактном формате. С диагональю экрана 24 дюйма (61 см) и разрешением 1366x768, данный телевизор предлагает чёткое изображение в формате 720p (HD), что делает его отличным выбором для небольших комнат или кухонь. Благодаря использованию Direct LED технологии, телевизор обеспечивает равномерную подсветку и реалистичные цвета, предоставляя зрителям приятный визуальный опыт. Частота обновления 60 Гц способствует плавности показа динамичных сцен, что особенно важно для просмотра спортивных мероприятий и экшн-фильмов. Телевизор выполнен в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Устройство оснащено разнообразными цифровыми тюнерами (DVB-C, DVB-T2, DVB-S2), что позволяет принимать широкий спектр телевизионных каналов. Аудиосистема телевизора имеет суммарную мощность 10 Вт, что обеспечивает достаточно громкий и чистый звук для комфортного просмотра различных программ. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV, модель предлагает два HDMI и два USB порта, что расширяет возможности подключения внешних устройств, таких как медиаплееры, игровые приставки или флеш-накопители. Энергоэффективность тоже на высоте: телевизор потребляет всего 40 Вт в рабочем режиме. Для удобства пользователей предусмотрена возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 100x100, что позволяет сэкономить место и создать комфортные условия для просмотра. Телевизор BBK — это оптимальное сочетание цены, качества и функциональности, подходящее для использования в различных условиях эксплуатации.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 24LEM-1045/TS2C 24" HD LED белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Развернуть
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK – это стильное и современное устройство, которое идеально подойдет для тех, кто ценит качество изображения и функциональность в компактном формате. С диагональю экрана 24 дюйма (61 см) и разрешением 1366x768, данный телевизор предлагает чёткое изображение в формате 720p (HD), что делает его отличным выбором для небольших комнат или кухонь. Благодаря использованию Direct LED технологии, телевизор обеспечивает равномерную подсветку и реалистичные цвета, предоставляя зрителям приятный визуальный опыт. Частота обновления 60 Гц способствует плавности показа динамичных сцен, что особенно важно для просмотра спортивных мероприятий и экшн-фильмов. Телевизор выполнен в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Устройство оснащено разнообразными цифровыми тюнерами (DVB-C, DVB-T2, DVB-S2), что позволяет принимать широкий спектр телевизионных каналов. Аудиосистема телевизора имеет суммарную мощность 10 Вт, что обеспечивает достаточно громкий и чистый звук для комфортного просмотра различных программ. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV, модель предлагает два HDMI и два USB порта, что расширяет возможности подключения внешних устройств, таких как медиаплееры, игровые приставки или флеш-накопители. Энергоэффективность тоже на высоте: телевизор потребляет всего 40 Вт в рабочем режиме. Для удобства пользователей предусмотрена возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 100x100, что позволяет сэкономить место и создать комфортные условия для просмотра. Телевизор BBK — это оптимальное сочетание цены, качества и функциональности, подходящее для использования в различных условиях эксплуатации.
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Доставка
Отзывы


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