Телевизор ASANO 24" 24LF1210T
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Характеристики
Описание товара Телевизор ASANO 24" 24LF1210T
Телевизор LED Asano 24LF1210T – идеальное решение для комнаты небольшой или средней площади. Устройство стало обладателем 24-дюймового экрана, изображение на котором отображается в высокочетком формате FullHD. Любой контент на таком дисплее будет радовать взыскательного телезрителя своей четкостью и красочностью. Широкие углы обзора, соответствующие 178 градусам, позволят с комфортом смотреть видео с любой точки по отношению к экрану. Такое преимущество будет особенно актуально при установке модели на кухню. Частота обновления экрана телевизора LED Asano 24LF1210T соответствует 60 Гц, благодаря чему даже самый динамичный контент будет смотреться плавно. Устройство получило поддержку самых востребованных цифровых тюнеров (DVB-C и DVB-T2) и возможность воспроизведения контента с USB-накопителей. В оснащение модели входит качественная акустическая система с мощностью звука 6 Вт, гарантирующей хороший запас громкости, для звукового сопровождения просматриваемого видео. Располагающаяся по центру устойчивая подставка позволит разместить телевизор на тумбе.
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