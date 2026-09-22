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Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

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Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
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Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
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Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 13
Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 14
Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 15
Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 16
Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 17
Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
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  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 13
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 14
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 15
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 16
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 17
  • Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730219
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
2 x HDMI, 2 x USB, композитный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х11
Вес, кг.
2.84

Описание товара Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

Телевизор BBK - идеальный выбор для тех, кто ценит компактность и функциональность. Эта модель с диагональю экрана 23.6 дюйма (61 см) отлично впишется в небольшие пространства, будь то кухня или спальня. Лаконичный черный цвет корпуса придаёт устройству стильный внешний вид. Оснащённый технологией Direct LED, этот телевизор обеспечивает яркое и насыщенное изображение с разрешением 1366x768 пикселей, соответствующим стандарту 720p (HD). Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность движений на экране. Телевизор BBK поддерживает операционную систему Android TV, предоставляющую доступ к множеству приложений и развлечений. Благодаря двум HDMI и двум USB-портам, вы легко подключите дополнительные устройства, такие как игровая консоль, медиаплеер или флешки для просмотра фото и видео. Вес устройства без подставки составляет всего 2,1 кг, с подставкой — 2,2 кг, что облегчает его перемещение и установку. Телевизор можно крепить на стену благодаря стандарту VESA 100x100, что позволяет ещё более эффективно использовать пространство комнаты. Телевизор BBK - это сочетание современного дизайна, удобства использования и широких возможностей, доступных благодаря Android TV.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
2 x HDMI, 2 x USB, композитный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK - идеальный выбор для тех, кто ценит компактность и функциональность. Эта модель с диагональю экрана 23.6 дюйма (61 см) отлично впишется в небольшие пространства, будь то кухня или спальня. Лаконичный черный цвет корпуса придаёт устройству стильный внешний вид. Оснащённый технологией Direct LED, этот телевизор обеспечивает яркое и насыщенное изображение с разрешением 1366x768 пикселей, соответствующим стандарту 720p (HD). Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность движений на экране. Телевизор BBK поддерживает операционную систему Android TV, предоставляющую доступ к множеству приложений и развлечений. Благодаря двум HDMI и двум USB-портам, вы легко подключите дополнительные устройства, такие как игровая консоль, медиаплеер или флешки для просмотра фото и видео. Вес устройства без подставки составляет всего 2,1 кг, с подставкой — 2,2 кг, что облегчает его перемещение и установку. Телевизор можно крепить на стену благодаря стандарту VESA 100x100, что позволяет ещё более эффективно использовать пространство комнаты. Телевизор BBK - это сочетание современного дизайна, удобства использования и широких возможностей, доступных благодаря Android TV.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 24LEX-7218/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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