Телевизор Erisson 24LM8000CT2 черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619662
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х35х5
Вес, кг.
3.1
Описание товара Телевизор Erisson 24LM8000CT2 черный
Телевизор Erisson оснащен экраном с диагональю 61 см. Модель Erisson 24LM8000T2 обладает экраном с разрешением 1366х768 (HD), мощностью звука 6 Вт, максимальной потребляемой мощностью 50 Вт.
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Телевизор Erisson оснащен экраном с диагональю 61 см. Модель Erisson 24LM8000T2 обладает экраном с разрешением 1366х768 (HD), мощностью звука 6 Вт, максимальной потребляемой мощностью 50 Вт.
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