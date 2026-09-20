ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион представляют собой надежное решение для защиты офисной и домашней техники от сбоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом ИБП выполнена в форм-факторе Tower и предназначена для однофазных систем. Эта модель обеспечивает активную мощность до 1200 Вт и полную мощность 2000 В·А. Современный и компактный дизайн делает устройство удобным для размещения в любом интерьере. ИБП оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Хотя этот ИБП не предоставляет защиту локальной сети и телефонной линии, он компенсирует это исключительной надежностью в других аспектах своей работы. Вес устройства составляет 10,5 кг, что делает его мобильным для перемещения в пределах помещения. Важным преимуществом является быстрое время переключения на батарею — всего 6 мс, что позволяет минимизировать риск потери данных. При полном использовании мощности устройство может обеспечить резервное питание в течение одной минуты. Минимальное входное напряжение составляет 170 В, что позволяет использовать ИБП с нестабильными электросетями. Тип формы выходного напряжения — модифицированная синусоида, что делает этот источник бесперебойного питания оптимальным для компьютеров, офисной техники и прочих устройств, которые восприимчивы к изменениям качества электрической энергии. ИБП Бастион — это идеальный выбор для тех, кому важна непрерывность работы оборудования и защита от внезапных отключений электричества.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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