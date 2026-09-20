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ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000 купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000

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ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000 - фото 1
ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000 - фото 1
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554519
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х22
Вес, кг.
10.5

Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион представляют собой надежное решение для защиты офисной и домашней техники от сбоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом ИБП выполнена в форм-факторе Tower и предназначена для однофазных систем. Эта модель обеспечивает активную мощность до 1200 Вт и полную мощность 2000 В·А. Современный и компактный дизайн делает устройство удобным для размещения в любом интерьере. ИБП оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Хотя этот ИБП не предоставляет защиту локальной сети и телефонной линии, он компенсирует это исключительной надежностью в других аспектах своей работы. Вес устройства составляет 10,5 кг, что делает его мобильным для перемещения в пределах помещения. Важным преимуществом является быстрое время переключения на батарею — всего 6 мс, что позволяет минимизировать риск потери данных. При полном использовании мощности устройство может обеспечить резервное питание в течение одной минуты. Минимальное входное напряжение составляет 170 В, что позволяет использовать ИБП с нестабильными электросетями. Тип формы выходного напряжения — модифицированная синусоида, что делает этот источник бесперебойного питания оптимальным для компьютеров, офисной техники и прочих устройств, которые восприимчивы к изменениям качества электрической энергии. ИБП Бастион — это идеальный выбор для тех, кому важна непрерывность работы оборудования и защита от внезапных отключений электричества.

Отзывы о товаре ИБП Бастион RAPAN-UPS 2000




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион представляют собой надежное решение для защиты офисной и домашней техники от сбоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом ИБП выполнена в форм-факторе Tower и предназначена для однофазных систем. Эта модель обеспечивает активную мощность до 1200 Вт и полную мощность 2000 В·А. Современный и компактный дизайн делает устройство удобным для размещения в любом интерьере. ИБП оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Хотя этот ИБП не предоставляет защиту локальной сети и телефонной линии, он компенсирует это исключительной надежностью в других аспектах своей работы. Вес устройства составляет 10,5 кг, что делает его мобильным для перемещения в пределах помещения. Важным преимуществом является быстрое время переключения на батарею — всего 6 мс, что позволяет минимизировать риск потери данных. При полном использовании мощности устройство может обеспечить резервное питание в течение одной минуты. Минимальное входное напряжение составляет 170 В, что позволяет использовать ИБП с нестабильными электросетями. Тип формы выходного напряжения — модифицированная синусоида, что делает этот источник бесперебойного питания оптимальным для компьютеров, офисной техники и прочих устройств, которые восприимчивы к изменениям качества электрической энергии. ИБП Бастион — это идеальный выбор для тех, кому важна непрерывность работы оборудования и защита от внезапных отключений электричества.
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