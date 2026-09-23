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Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
8 040 руб.  16 630 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543394
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300
8 040 руб. -52%
16 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х47х14
Вес, кг.
5.58

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300

Plaza Solar — это конвективно-инфракрасный обогреватель для ценителей красоты и функциональности в комплексе с новейшими техническими решениями. Уустройство, в угольно-черном корпусе которого заключен поистине впечатляющий функционал. С режимом программирования у вас не возникнет трудностей при установке параметров на предстоящую неделю. Для хозяев, не желающих расходовать много средств на энергоснабжение, предусмотрена возможность выбора наиболее подходящей ступени мощности. Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar BIHP/S-1300 снабжен функциональным дисплеем, сигнализирующим о выбранных параметрах. Случайное попадание брызг на корпус домашнего ассистента не приведет к неминуемой поломке внутренних элементов, ведь он надежно защищен от негативного воздействия жидкости. Положенный в основу представленной модели нагревательный элемент HEDGEHOG + MICATHERMIC не осушает воздух и не приводит к сжиганию драгоценного кислорода. Быстрое и комфортное перемещение устройства в необходимое помещение обеспечат колесики с прорезиненным основанием.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Plaza Solar — это конвективно-инфракрасный обогреватель для ценителей красоты и функциональности в комплексе с новейшими техническими решениями. Уустройство, в угольно-черном корпусе которого заключен поистине впечатляющий функционал. С режимом программирования у вас не возникнет трудностей при установке параметров на предстоящую неделю. Для хозяев, не желающих расходовать много средств на энергоснабжение, предусмотрена возможность выбора наиболее подходящей ступени мощности. Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar BIHP/S-1300 снабжен функциональным дисплеем, сигнализирующим о выбранных параметрах. Случайное попадание брызг на корпус домашнего ассистента не приведет к неминуемой поломке внутренних элементов, ведь он надежно защищен от негативного воздействия жидкости. Положенный в основу представленной модели нагревательный элемент HEDGEHOG + MICATHERMIC не осушает воздух и не приводит к сжиганию драгоценного кислорода. Быстрое и комфортное перемещение устройства в необходимое помещение обеспечат колесики с прорезиненным основанием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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