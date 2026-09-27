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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
6 356 руб.  7 950 руб. 

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В наличии
Код товара: 643447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M
6 356 руб. -20%
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.16х0.06
Вес, кг.
3.2

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M

Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0-M мощностью 1 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 10 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на поворотных кронштейнах позволяет значительно сэкономить полезную площадь.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0-M мощностью 1 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 10 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на поворотных кронштейнах позволяет значительно сэкономить полезную площадь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6356 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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