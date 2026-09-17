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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
5 691 руб.  7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 136993
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.15х0.06
Вес, кг.
2.9

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W

Для локального обогрева жилых и рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Обогреватели имеют еще более компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на открытом воздухе (без навеса).

Видео:

Видеообзор на Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W

Видеообзор Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Для локального обогрева жилых и рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Обогреватели имеют еще более компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на открытом воздухе (без навеса).

Видео:

Видеообзор на Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W

Видеообзор Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-0.8-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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