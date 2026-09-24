Top.Mail.Ru
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 9
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 10
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 11
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 12
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 13
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 11
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 12
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 13
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
7 330 руб.  9 270 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666452
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M
7 330 руб. -21%
9 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.28х0.06
Вес, кг.
5.7

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M

Стандартная конструкция панельного инфракрасного обогревателя включает в себя алюминиевую анодированную излучающую панель и встраиваемый ТЭН, нагревающий панель. Разные температурные коэффициенты расширения металлов панели и ТЭНа приводит к тому, что при работе такие обогревателей могу быть слышны потрескивания или щелчки. Монолитный нагревательный элемент, объединенный с излучающей панелью, не имеет этих недостатков и не издает звуков при нагреве и остывании обогревателя.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Стандартная конструкция панельного инфракрасного обогревателя включает в себя алюминиевую анодированную излучающую панель и встраиваемый ТЭН, нагревающий панель. Разные температурные коэффициенты расширения металлов панели и ТЭНа приводит к тому, что при работе такие обогревателей могу быть слышны потрескивания или щелчки. Монолитный нагревательный элемент, объединенный с излучающей панелью, не имеет этих недостатков и не издает звуков при нагреве и остывании обогревателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - по цене 7330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...