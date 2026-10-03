Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%10 061 руб. 11 880 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
9 558 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
9 558 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 105798
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 061 руб. -15%
11 880 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х36х8
Вес, кг.
5.4
Описание товара Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0
Обогреватель инфракрасный потолочный, полупромышленный, напряжение 380-400 В, защита от перегрева
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 620 руб. 14 250 руб.2405 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000
-
В наличииЦена 11 011 руб. 12 470 руб.2753 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-3.0
-
В наличииЦена 12 460 руб. 18 400 руб.3115 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S
-
В наличииЦена 12 626 руб. 15 790 руб.3157 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B
-
В наличииЦена 17 091 руб. 20 190 руб.4273 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-6.0
-
В наличииЦена 24 691 руб. 29 090 руб.6173 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5
Обогреватель инфракрасный потолочный, полупромышленный, напряжение 380-400 В, защита от перегрева
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - стоимость товара 10061 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0