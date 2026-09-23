Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.0
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.0
Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GTW Invisible Series представлен моделями с прозрачными стеклянными панелями, делающими обогреватели практически невидимыми в интерьере. Ультратонкие стеклянные панели с толщиной корпуса всего 10 мм, Высокотехнологическое керамическое покрытие усиливает теплоотдачу в инфракрасном спектре, Уникальная, запатентованфсная технология «греющее стекло», Декоративная монтажная планка из зеркальной нержавеющей стали незаметно дополнит любой интерьер, В комплекте всё необходимое для быстрого и удобного монтажа, Подвес на декоративных тросах диаметром 1,5 мм выполняется при помощи удобных фиксаторов, Для незаметного монтажа на удалении от потолка обогреватели поставляются с декоративными проводами со стальной оплёткой, Индивидуальная упаковка изготовлена из экологичного гофрокартона с удобной ручкой для переноски и усилена силовыми вставками для безопасной транспортировки
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