Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%15 690 руб. 23 750 руб.
В наличии
Код товара: 696606
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 690 руб. -34%
23 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
16.5
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0
Напольный инфракрасный обогреватель серии LТ CARBON это сочетание практичности, надежности и максимальной эффективности обогрева открытых веранд и площадок. Благодаря прочной конструкции из полированной нержавеющей стали, прибор выглядит эффектно и привлекает внимание, а тяжелое основание делает его устойчивым и безопасным. Долговечный карбоновый нагревательный элемент, высокий класс влагозащиты (IP 44), три режима интенсивности обогрева, система защиты от опрокидывания и современные дизайнерские решения – в этом приборе есть все, чтобы обеспечить тепло и комфорт на долгие годы использования.
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Напольный инфракрасный обогреватель серии LТ CARBON это сочетание практичности, надежности и максимальной эффективности обогрева открытых веранд и площадок. Благодаря прочной конструкции из полированной нержавеющей стали, прибор выглядит эффектно и привлекает внимание, а тяжелое основание делает его устойчивым и безопасным. Долговечный карбоновый нагревательный элемент, высокий класс влагозащиты (IP 44), три режима интенсивности обогрева, система защиты от опрокидывания и современные дизайнерские решения – в этом приборе есть все, чтобы обеспечить тепло и комфорт на долгие годы использования.
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - купить по цене 15690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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