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Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000

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Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 1
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 2
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 3
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 4
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 5
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 6
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
9 620 руб.  14 250 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000
9 620 руб. -32%
14 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х15
Вес, кг.
5.46

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000

В серии электрических конвекторов Apollo Infrared соединились надежность, неповторимый дизайн и безупречное качество прибора. Плавные линии корпуса в сочетании с передовыми технологиями позволяют наслаждаться теплом «со вкусом». Микатермический нагревательный элемент создает эффект «солнечного тепла». Данный элемент представляет собой пластину, покрытую слюдой. Он обеспечивает быстрый и равномерный обогрев с помощью ИК излучения, а также не сушит воздух за счёт более низкой рабочей температуры. Стильный и функциональный электронный блок управления с цветным TFT дисплеем обеспечивает удобство использования, а выносной датчик температуры позволяет точно поддерживать заданную температуру. Эффективен для помещений, площадью до 25 м?.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
В серии электрических конвекторов Apollo Infrared соединились надежность, неповторимый дизайн и безупречное качество прибора. Плавные линии корпуса в сочетании с передовыми технологиями позволяют наслаждаться теплом «со вкусом». Микатермический нагревательный элемент создает эффект «солнечного тепла». Данный элемент представляет собой пластину, покрытую слюдой. Он обеспечивает быстрый и равномерный обогрев с помощью ИК излучения, а также не сушит воздух за счёт более низкой рабочей температуры. Стильный и функциональный электронный блок управления с цветным TFT дисплеем обеспечивает удобство использования, а выносной датчик температуры позволяет точно поддерживать заданную температуру. Эффективен для помещений, площадью до 25 м?.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-2000 – стоимость товара 9620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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