Обогреватель инфракрасный Ballu BIGH-5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIGH-5
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-5 не имеет аналогов на рынке по цене и качеству, а каждый прибор проходит 100% тестирование и проверку на утечки газа в лабораторных условиях. Модель BIGH-5 серии Galaxy – это полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Сфера применения BIGH-5 широка: отопление загородных домов и дач в период межсезонья, создание комфортных условий на открытых площадках ресторанов, кафе или гостиниц, обогрев людей на выездных развлекательных мероприятиях. Эксклюзивная особенность техники - возможность одновременного инфракрасного и конвективного теплообмена (технология Fast Heat). Источником теплового излучения служит панель в передней части корпуса. Она выполнена из высокопрочной керамики класса «А», на поверхности которой отсутствуют микротрещины, сколы и иные дефекты. Конвективный поток выходит через перфорацию в верхней части обогревателя. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м?. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 540 руб. 9 500 руб.1635 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0
-
В наличииЦена 6 641 руб. 7 840 руб.1661 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E
-
В наличииЦена 6 690 руб. 9 270 руб.1673 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M
-
В наличииЦена 7 110 руб. 10 220 руб.1778 руб. в СплитОбогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E
-
В наличииЦена 7 140 руб. 11 880 руб.1785 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-1.0
-
В наличииЦена 7 140 руб. 11 880 руб.1785 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.0
-
В наличииЦена 7 591 руб. 9 500 руб.1898 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B
-
В наличииЦена 8 240 руб. 16 630 руб.2060 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1...
-
В наличииЦена 8 290 руб. 11 640 руб.2073 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M
-
В наличииЦена 8 540 руб. 14 250 руб.2135 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3
-
В наличииЦена 8 730 руб. 12 590 руб.2183 руб. в СплитОбогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E
-
В наличииЦена 9 050 руб. 13 070 руб.2263 руб. в СплитОбогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-1500
Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIGH-5