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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
11 011 руб.
12 470
руб.
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Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-3.0
Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-3.0 – универсальный обогреватель мощностью до 3 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. Обогреватель установлен на колесное шасси, что обеспечивает высокую мобильность. Опоры прибора имеют фиксатор угла наклона, позволяющий направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-3.0 – универсальный обогреватель мощностью до 3 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы и обеспечивает мощный направленный обогрев даже на ветру и при отрицательных температурах. Обогреватель установлен на колесное шасси, что обеспечивает высокую мобильность. Опоры прибора имеют фиксатор угла наклона, позволяющий направить излучение обогревателя на необходимую высоту. Прочный стальной корпус защищает прибор от ударов и механических повреждений. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест на стройплощадках, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-3.0 - стоимость товара 11011 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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